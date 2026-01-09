Капризов набрал 0+2 с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 3 матчей. У него 51 очко в 45 играх – делит 9-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Кирилл Капризов набрал 0+2 с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 3 матчей.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2 ОТ).
На счету россиянина 51 (24+27) очко в 45 играх в сезоне, он делит 9-е место в гонке бомбардиров лиги. Текущая безголевая серия – 3 матча.
Сегодня Капризов (24:44 – первое время среди форвардов «Уайлд», полезность «+1») 4 раза бросил в створ и применил 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
