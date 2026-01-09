Кэйн с 500-м голом в НХЛ, Тексье с хет-триком, Мэнсон с 2+2 и дракой – звезды дня в лиге

Патрик Кэйн, Александр Тексье и Джош Мэнсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – защитник «Колорадо » Джош Мэнсон с 4 (2+2) очками в матче с «Оттавой» (8:2). Он записал в актив хет-трик Горди Хоу (гол, ассист и драка в одной игре) за счет драки с защитником «Сенаторс» Тайлером Клевеном.

Вторая звезда – форвард «Монреаля » Александр Тексье с 3 шайбами в ворота «Флориды» (6:2). Он стал 2-м французом в истории лиги , сделавшим хет-трик.

Первая звезда – форвард «Детройта » Патрик Кэйн с дублем в ворота «Ванкувера» (5:1). Второй гол стал для него 500-м в регулярках лиги , он 50-й игрок в ее истории с таким достижением (и 6-й действующий).

У Кэйна – 500 шайб в регулярках! Помогает «Детройту» наконец выйти в плей-офф