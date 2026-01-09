Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 5-й, Бедард – 6-й, Капризов – 9-й

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи». Награда вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 73 очка (10 первых мест);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 59 (3);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») – 56 (3);

4. Микко Рантанен («Даллас») – 15;

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 9;

6. Коннор Бедард («Чикаго») – 5;

7-8. Джейсон Робертсон («Даллас») – 4;

7-8. Зак Веренски («Коламбус») – 4;

9-13. Морган Гики («Бостон») – 2;

9-13. Давид Пастрняк («Бостон») – 2;

9-13. Кирилл Капризов («Миннесота») – 2;

9-13. Лео Карлссон («Анахайм») – 2;

9-13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 2.

По одному баллу получили Мэттью Шефер («Айлендерс»), Брэд Маршанд («Флорида»), Тим Штюцле («Оттава»), Кэйл Макар и Скотт Уэджвуд (оба – «Колорадо»).