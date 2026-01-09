Патрик Кэйн – 5-й уроженец США в истории НХЛ с 500+ голами. Рекорд у Модано (561)
Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) и был признан первой звездой.
Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для 37-летнего американца 500-й в регулярках лиги. Он достиг юбилейной отметки в 1332-м матче.
Кэйн стал 5-м уроженцем США в истории НХЛ, забившим не менее 500 голов.
В список также входят Майк Модано (561 в 1499), Кит Ткачак (538 в 1201), Джереми Реник (513 в 1363) и Джо Маллен (502 в 1062).
Среди действующих игроков, родившихся в США, ближе всех к этой отметке находится Остон Мэттьюс («Торонто», 422 в 666).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
