Патрик Кэйн – 5-й уроженец США в истории НХЛ с 500+ голами. Рекорд у Модано (561)

Патрик Кэйн – 5-й уроженец США в истории НХЛ с 500+ голами.

Форвард «Детройта » Патрик Кэйн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:1) и был признан первой звездой.

Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для 37-летнего американца 500-й в регулярках лиги. Он достиг юбилейной отметки в 1332-м матче.

Кэйн стал 5-м уроженцем США в истории НХЛ, забившим не менее 500 голов.

В список также входят Майк Модано (561 в 1499), Кит Ткачак (538 в 1201), Джереми Реник (513 в 1363) и Джо Маллен (502 в 1062).

Среди действующих игроков, родившихся в США, ближе всех к этой отметке находится Остон Мэттьюс («Торонто », 422 в 666).

У Кэйна – 500 шайб в регулярках! Помогает «Детройту» наконец выйти в плей-офф