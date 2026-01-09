Ротенберг выложил фото с Якушевым в форме арбитра: «Всех с Новым годом! Мы с легендой сборной СССР – за честное судейство»
Ротенберг выложил фото с Якушевым в форме арбитра.
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выложил фото с двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым, который был в свитере хоккейного судьи.
«Всех с Новым годом! Мы с легендой сборной СССР, ЯК 15, Александром Сергеевичем Якушевым – за честное судейство.
Александр Сергеевич – пример во всем для меня на льду и вне льда! ❤️🎄🙏🇷🇺» – написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости