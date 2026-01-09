Ротенберг выложил фото с Якушевым в форме арбитра: «Всех с Новым годом! Мы с легендой сборной СССР – за честное судейство»

Ротенберг выложил фото с Якушевым в форме арбитра.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выложил фото с двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым , который был в свитере хоккейного судьи.

«Всех с Новым годом! Мы с легендой сборной СССР, ЯК 15, Александром Сергеевичем Якушевым – за честное судейство.

Александр Сергеевич – пример во всем для меня на льду и вне льда! ❤️🎄🙏🇷🇺» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81