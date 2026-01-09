Марченко забил «Вегасу» – 16-й гол в сезоне. У него 35 очков в 39 играх
Кирилл Марченко забил «Вегасу» – 16-й гол в сезоне.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:5).
На счету 25-летнего россиянина стало 35 (16+19) очков в 39 играх в сезоне при полезности «+5».
Сегодня Марченко (19:35, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
