Марченко забил «Вегасу» – 16-й гол в сезоне. У него 35 очков в 39 играх

Кирилл Марченко забил «Вегасу» – 16-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:5).

На счету 25-летнего россиянина стало 35 (16+19) очков в 39 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня Марченко (19:35, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1.