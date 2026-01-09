Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Калгари». У него 5+10 в 39 играх в сезоне
Марат Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Калгари».
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов выступил одним из ассистентов при шайбе Элиаса Линдхольма в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).
На счету 23-летнего россиянина стало 15 (5+10) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Хуснутдинов (13:22, «+1») также отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости