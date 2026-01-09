Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Калгари». У него 5+10 в 39 играх в сезоне

Марат Хуснутдинов сделал ассист в матче с «Калгари».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов выступил одним из ассистентов при шайбе Элиаса Линдхольма в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:1).

На счету 23-летнего россиянина стало 15 (5+10) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Хуснутдинов (13:22, «+1») также отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.