Форвард «Ак Барса» Фисенко выбыл на месяц из-за травмы. У 35-летнего игрока 6+6 за 42 матча в сезоне КХЛ
Форвард «Ак Барса» Фисенко выбыл на месяц из-за травмы.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко пропустит месяц из-за травмы.
Отмечается, что 35-летний хоккеист получил повреждение в матче FONBET КХЛ с «Авангардом» (1:2), который состоялся 6 января.
В текущем регулярном чемпионате на счету Фисенко 12 (6+6) очков за 42 игры при полезности «плюс 4».
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
