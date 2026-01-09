  • Спортс
Форвард «Ак Барса» Фисенко выбыл на месяц из-за травмы. У 35-летнего игрока 6+6 за 42 матча в сезоне КХЛ

Форвард «Ак Барса» Фисенко выбыл на месяц из-за травмы.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко пропустит месяц из-за травмы.

Отмечается, что 35-летний хоккеист получил повреждение в матче FONBET КХЛ с «Авангардом» (1:2), который состоялся 6 января.

В текущем регулярном чемпионате на счету Фисенко 12 (6+6) очков за 42 игры при полезности «плюс 4».

Яшкин о пропуске матчей: «Чувствую себя отлично. Скучал, конечно. Нет таких хоккеистов, которые не хотят играть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
