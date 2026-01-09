Экс-вратарь «Авангарда» Шилин о хоккейном быте в Германии: «По сравнению с ВХЛ – небо и земля, здесь клуб выдает квартиру и машину. Но трехразового питания нет, пришлось учиться готовить»

Шилин о хоккейном быте в Германии: по сравнению с ВХЛ – небо и земля.

Бывший голкипер «Авангарда » Олег Шилин , выступающий в Германии за «Кассель», рассказал о разнице в хоккейном быту стран.

– Если говорить об отличиях хоккейного быта в Германии и России, что первым приходит в голову?

– Если сравнивать с ВХЛ, то колоссальные отличия, небо и земля. Здесь, как только приезжаешь, от клуба сразу выдают квартиру и машину. Все в твоем пользовании, только на бензин и коммунальные платежи тратишься. Подписал контракт – и все, деньги получаешь.

Есть правило, что клуб все берет на себя, а хоккеисты почти не платят. Но с КХЛ сравнивать тяжело, потому что зарплата все равно разная.

– А есть что‑то, к чему после России пришлось привыкать?

– В России всегда трехразовое питание у игроков, в Германии такого нет. Если у тебя неигровой день, то может быть только завтрак. Позавтракал, потренировался и поехал домой, а там уже что хочешь, то и ешь. Для меня это стало откровением, пришлось учиться готовить.

– И как, удачно?

– Ну, не жалуюсь.

– Сама жизнь в Германии сильно отличается от жизни в России?

– Примерно все то же самое плюс‑минус, только тут в воскресенье ничего не работает. Если заранее в магазин не съездил, уже до понедельника ничего не купишь, – сказал Шилин.