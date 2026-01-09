«Виннипег» проиграл 11-й матч подряд, уступив «Эдмонтону». Наместников (серия из 29 игр без голов) и Нюквист (0 голов в 31 матче в сезоне) остались в запасе

«Виннипег» проиграл 11-й матч подряд, уступив «Эдмонтону».

«Виннипег» проиграл «Эдмонтону » (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для «Джетс» 11-м подряд. С 35 очками в 42 играх команда под руководством Скотта Арниела занимает последнее место в общей таблице НХЛ .

Сегодня у «Виннипега » в запасе остались форварды Владислав Наместников (33 года, 6+2 в 41 матче в сезоне, текущая безголевая серия – 29 игр) и Густав Нюквист (36 лет, 0+8 в 31 матче в сезоне).