«Виннипег» проиграл 11-й матч подряд, уступив «Эдмонтону». Наместников (серия из 29 игр без голов) и Нюквист (0 голов в 31 матче в сезоне) остались в запасе
«Виннипег» проиграл 11-й матч подряд, уступив «Эдмонтону».
«Виннипег» проиграл «Эдмонтону» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для «Джетс» 11-м подряд. С 35 очками в 42 играх команда под руководством Скотта Арниела занимает последнее место в общей таблице НХЛ.
Сегодня у «Виннипега» в запасе остались форварды Владислав Наместников (33 года, 6+2 в 41 матче в сезоне, текущая безголевая серия – 29 игр) и Густав Нюквист (36 лет, 0+8 в 31 матче в сезоне).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Jets Empire
