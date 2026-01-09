Панарин набрал очки в 5-м матче подряд (2+8 на отрезке). У него 2 ассиста, 4 броска и «минус 3» за 20:53 с «Баффало»
Артемий Панарин набрал очки в 5-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:5).
На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне при полезности «минус 10». Текущая результативная серия – 5 матчей (2+8 на отрезке).
Сегодня Панарин (20:53, «минус 3» – худшая полезность в составе клуба из Нью-Йорка) также отметился 4 бросками в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
