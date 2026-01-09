Защитник «Колорадо» Мэнсон набрал 2+2 в матче с «Оттавой» при полезности «+5». Он сделал хет-трик Горди Хоу за счет драки с Клевеном
Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон набрал 2+2 в матче с «Оттавой» при «+5».
Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (8:2).
34-летний канадец забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и завершил встречу с полезностью «+5».
Кроме того, он сделал хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка в одной игре), получив 5 минут штрафа за драку с защитником «Оттавы» Тайлером Клевеном.
В текущем сезоне на счету Мэнсона стало 19 (4+15) очков в 43 играх при полезности «+31», 58 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:58.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
