Федоров о состоянии здоровья Константинова: «Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей»

Сергей Федоров рассказал о состоянии здоровья Владимира Константинова.

Хоккеисты вместе стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Детройта» в 1997 году.  

13 июня 1997 года Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия в честь победы «Ред Уингс». Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево.

В организме шофера были обнаружены следы наркотиков. Он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ. Пассажиры получили повреждения, Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и были прикованы к инвалидному креслу.

Мнацаканов умер в августе 2024 года. Константинову сейчас 58 лет. В прошлом году он начал осваивать следж-хоккей. 

«Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей.

Для него будет большой сюрприз, если мне удастся поехать в Детройт и мы увидимся в ближайшем будущем», – сказал Федоров.

Ранее «Детройт» объявил, что в январе перед домашним матчем с «Каролиной» будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл Федоров.

Фетисов об аварии с Константиновым: «Водитель – наркоман польского происхождения по фамилии Гнида. Он нас «внес» в дерево. Бесит позиция «Детройта» – не дали выиграть суд»

