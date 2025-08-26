Рид Буше о Ковальчуке в «Авангарде»: «Особенный хоккеист, помог команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью»
Форварды стали обладателями Кубка Гагарина в составе омского клуба в 2021 году.
– Вы играли против «Автомобилиста» в плей-офф-2021. Конечно, это была другая команда, но чем вам запомнилась та серия?
– Я тогда пропускал первые матчи из-за травмы, вернулся в состав уже по ходу серии. Здесь отличная атмосфера, а теперь появилась и новая большая арена. Очень рад начать тут новый сезон, с нетерпением жду первых матчей.
– Отдельно поговорим про невероятный четвертый матч с камбэком в конце. Помните его?
– Да, я тогда забил один из голов в большинстве, сравняв счет, а во втором овертайме Кови все закончил. Отличная была игра.
– Насколько важной была роль Ковальчука в раздевалке? Можно сказать, что он «склеивал» команду?
– Да, он был невероятен. Илья – особенный игрок, который очень помог нашей команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью.
– Вы тогда были новичком лиги. Готовы теперь сами взять на себя больше ответственности в раздевалке?
– Не могу сказать, что много говорю в раздевалке. Однако стараюсь самоотверженно играть, хочу приносить команде максимум пользы и усердно работать, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше.