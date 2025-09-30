  • Спортс
1

Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду»

Владимир Крикунов подвел итоги игры против «Лады» в Fonbet КХЛ.

«Сочи» дома одержал победу над тольяттинским клубом со счетом 4:0. 

– Забили быстро первый гол, это нам дало уверенность, что можем хорошо сыграть. Было много моментов, забили еще два во втором периоде, и игра была сделана. Третий период только доигрывали.

«Лада» была нашим основным противником, важно было победить. Мы шесть раз играем с ними [в сезоне], это только вторая игра. Хомченко здорово сыграл, ребята помогали ему сохранить ворота сухими.

– Для «Сочи» это 700‑й матч в КХЛ. Особенно настраивали команду?

– Даже не знал об этом. Хорошая и красивая цифра. Но у нас было другое достижение – 123 очка набрал Артур Тянулин, стал лучшим бомбардиром в истории клуба. У нас есть Максим Рыбин, он его персонально курирует.

– Довольны, что удалось дважды обыграли «Ладу»? Это основной ваш соперник за плей‑офф.

– Игра была за четыре очка. Чтобы попасть в восьмерку, нужно набрать очки в матчах со своими прямыми конкурентами. А звездные команды… кого‑то все равно где‑то прихватим, кто‑то на нас не настроится, недооценит нашу команду, и мы подберем эти очки.

– «Сочи» приятно удивляет в сентябре, команда бьется в каждой игре. Как удалось за короткий промежуток времени создать такой коллектив?

– Честно, не могу сказать, что мы такого сделали. Просто настраиваем ребят, требуем выполнения заданий, реализации моментов, поэтому и получается, – сказал главный тренер «Сочи». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
