  • Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
0

Павел Десятков подвел итоги игры «Лады» с «Сочи» (0:4) в Fonbet КХЛ.

Тольяттинцы потерпели 9-е поражение подряд. 

«Проиграли по всем статьям, плохо выглядели в движении. Пропустили быстро первый гол, только в одной игре такого не было. Сражались как могли, старались, этого не отнять. Но нужно не хотеть, а мочь. Мы сегодня не хотели, а соперник смог.

Мы все время пытаемся в большом количестве негатива, который на нас сваливается, искать позитив. Нам надо добавлять во всех компонентах. Не хочу никого обвинять, проблемы налицо и их видно. Думал, что меньше времени уйдет, но сегодня увидел, что в энергозатратный хоккей играть мы пока не можем.

Пытаемся поддерживать ребят, нам нужны лидеры внутри коллектива, по игре, по очкам, кто‑то должен взвалить на себя эту роль. Сейчас не надо с шашкой наголо кидаться, нужно играть просто, надежно. Этого нам не хватает. Иногда эмоции захлестывают, моменты мы создаем, но реализация катастрофическая.

Мы не думаем о кубковой весне. Надо сейчас решить локальные задачи, не думая о глобальных. Я пришел, мы играем пять матчей через день, готовимся по видео. Сложности есть, но я не снимаю с себя ответственность, раз пришел и ввязался. Буду делать все, что от меня зависит в рамках своих возможностей», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
