Андрей Коваленко о ЦСКА: «Создается новая команда, от чемпионской остались два столпа – Нестеров и Карнаухов. Штаб Никитина строит всерьез и надолго»

Андрей Коваленко сказал, что Игорь Никитин строит новый ЦСКА практически с нуля.

– Как оцените первый месяц регулярного чемпионата для своего старшего сына Николая (3 гола, 6 очков) и его нового клуба – ЦСКА (четыре победы, пять поражений)?

– Знаете, не удивлен, что у красно-синих – тяжелый старт, по набранным очкам – на отметке 50 процентов. Все-таки создается новая команда, в которой много новых игроков, в частности – легионеров. По сути, от прежнего, чемпионского, ЦСКА остались два столпа – защитник Нестеров и форвард Карнаухов . В общем-то строительство идет практически с нуля.

Оценивать в прессе игру Николая Коваленко не хотел бы – как и других хоккеистов. Тем более что спокойно поговорить с сыном практически не удается – этой осенью у меня насыщенный график поездок по России.

– Что вам нравится в новом ЦСКА?

– Самое главное, что штаб Игоря Никитина строит команду всерьез и надолго. Это его отличительная черта. И когда идет такой процесс, за каждого игрока команды можно не беспокоиться – все они будут прогрессировать. Особенно молодые и талантливые.

– В чем выражается это строительство?

– У Никитина все в деталях расписано, за каждый отрезок работы отвечает свой специалист. Дмитрий Юшкевич – это дисциплина и оборона, Антон Курьянов – это атака и хитрости в большинстве, свой участок и свои приемы у Александра Попова, ну и так далее.

В свое время именно штаб Никитина создал то ЦСКА, который стал лидером нашего хоккея. Эта чемпионская команда досталась Сергею Федорову, который, с высоты звезды нашего хоккея, подшлифовал под два Кубка Гагарина, – сказал олимпийский чемпион.