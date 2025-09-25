Виталий Прошкин: «ЦСКА нужно время. На предсезонке у них был месяц, этого мало, чтобы понять систему тренера и отладить ее. Уверен, что Никитин найдет, как все исправить»
Виталий Прошкин высказался о выступлении ЦСКА.
Клуб проиграл 5 матчей из 9 в текущем сезоне и занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 9 очками.
В последних 5 играх команда тренера Игоря Никитина пропустила 22 шайбы.
«Мы знаем, что команды Игоря Никитина не любят много пропускать, но пока что у ЦСКА что-то не получается.
«Армейцам» нужно время. На предсезонке у них был один месяц, но этого мало для того, чтобы успеть понять систему игры главного тренера и отладить ее. Поэтому сейчас команда и пропускает много шайб.
Там много хороших игроков, так что я уверен в том, что Игорь Никитин найдет, как все исправить», – сказал двукратный чемпион мира Виталий Прошкин.
«Амур» обыграл ЦСКА дома впервые с 2020 года – 2:0. У команды Никитина 4 поражения в 5 последних матчах
