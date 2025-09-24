Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию. Вчера форварда выменяли у «Салавата»

Саша Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию.

Вчера казанский клуб выменял форварда у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось , что он не хочет играть за «Ак Барс».

Сегодня команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

«Ак Барс » встретится с «Барысом» 25 сентября, с «Металлургом» – 27 сентября, и завершит серию матчем с «Автомобилистом» 29 сентября.

Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)