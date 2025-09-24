  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию. Вчера форварда выменяли у «Салавата»
16

Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию. Вчера форварда выменяли у «Салавата»

Саша Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию.

Вчера казанский клуб выменял форварда у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».

Сегодня команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

«Ак Барс» встретится с «Барысом» 25 сентября, с «Металлургом» – 27 сентября, и завершит серию матчем с «Автомобилистом» 29 сентября.

Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
logoАк Барс
logoСаша Хмелевски
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoБарыс
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
35сегодня, 13:56
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
55сегодня, 13:30
«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
24сегодня, 08:53
Главные новости
«Сибирь» победила «Салават» по буллитам – 3:2. Решающий бросок реализовал Уилсон, игравший в Уфе в прошлом сезоне
512 минут назад
КХЛ. «Сибирь» одолела «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
8414 минут назадLive
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
130 минут назад
Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона». Форвард восстанавливается после травмы нижней части тела
1сегодня, 14:10
Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
35сегодня, 13:56
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
55сегодня, 13:30
«Салават» подписал контракт с Калинюком на год. Форвард перешел из «Ак Барса» при обмене Хмелевски
9сегодня, 12:58
Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»
54сегодня, 12:01
Тардиф о допуске России: «Следующее решение будет принято в феврале 2026-го. Ничего не изменилось»
2сегодня, 11:47
«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей
1сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о сравнениях с Маршандом: «Он игрок другого уровня, легенда хоккея, будущий член Зала славы. Я очень далеко от него»
5 минут назад
У «Нью-Джерси» и Люка Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. 22-летний защитник – ограниченно свободный агент (Пьер ЛеБрюн)
31 минуту назад
Вратарь «Торонто» Уолл взял отпуск по семейным обстоятельствам. Сроки возвращения не уточняются
156 минут назад
Браташ об увольнении Миронова из «Лады»: «Не удивлен. От меня отказались так же быстро, хотя я проявлял себя»
сегодня, 13:42
Неделькович о предсезонных матчах НХЛ: «Интенсивность не та, внимание к деталям не столь серьезное. Но это часть подготовки, их не избежать»
сегодня, 13:19
Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»
сегодня, 12:50
Хайруллин о 2:4 с «Авангардом»: «Нас обыграл Серебряков. СКА создал много моментов, надо было забивать»
2сегодня, 12:34
Плющев о старте «Торпедо»: «Неприятности рано или поздно начнутся, сезон длинный. Исаков вселил в игроков уверенность, в него поверили»
сегодня, 12:21
Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»
сегодня, 11:23
Кноблаух поздравил Подколзина с новым контрактом в «Эдмонтоне»: «Приятно знать, что ты с нами еще на несколько лет. Рад за тебя»
2сегодня, 11:12