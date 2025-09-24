Кноблаух поздравил Подколзина с новым контрактом в «Эдмонтоне»: «Приятно знать, что ты с нами еще на несколько лет. Рад за тебя»

Крис Кноблаух поздравил Василия Подколзина с новым контрактом в «Эдмонтоне».

Вчера 24-летний форвард продлил соглашение с канадским клубом на 3 года и 2,95 млн долларов за сезон. Договор начнет действовать с лета 2026 года.

На тренировке главный тренер «Ойлерс » сделал объявление перед всей командой.

Кноблаух: Итак, парни. Подколзин подписал небольшое продление контракта с нами. Приятно знать, что ты с нами еще на несколько лет.

Подколзин: Да, я очень счастлив.

Кноблаух: Как и мы. Рад за тебя.

В прошлом сезоне Подколзин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф у него 10 (3+7) баллов за 22 встречи, включая две шайбы в финальной серии с «Флоридой».

