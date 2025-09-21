«Динамо» хочет обменять Джиошвили. У форварда 0 очков в 6 матчах при полезности «минус 4» (Артур Хайруллин)
«Динамо» ищет варианты обмена Максима Джиошвили.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В текущем сезоне 29-летний форвард провел 6 матчей и не набрал очков при полезности «минус 4». В игре с «Адмиралом» (4:3 Б) Джиошвили получил 4 минуты и 55 секунд игрового времени.
Этот сезон – четвертый для нападающего в составе «Динамо».
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
