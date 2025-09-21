«Динамо» хочет обменять Джиошвили. У форварда 0 очков в 6 матчах при полезности «минус 4» (Артур Хайруллин)

«Динамо» ищет варианты обмена Максима Джиошвили.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 6 матчей и не набрал очков при полезности «минус 4». В игре с «Адмиралом» (4:3 Б) Джиошвили получил 4 минуты и 55 секунд игрового времени.

Этот сезон – четвертый для нападающего в составе «Динамо ».

Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»