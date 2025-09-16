Ансель Галимов об уходе из «Спартака»: «Меня решили понизить на 30%. Сказал, что у меня и так небольшой контракт, получил ответ, что в таком случае меня не видят в команде»

Ансель Галимов рассказал, почему не остался в «Спартаке».

– В телеграм-канале «Спартака» нет прощального постами с вами.

– Этот вопрос лучше задать клубу. Я долго ждал этот пост. Мне многие писали в личку и комментарии под моими постами, узнавая, почему нет информации по моей дальнейшей судьбе в «Спартаке» в соцсетях команды.

И только после того, когда они сыграли первый матч в рамках регулярного чемпионата, решил, что пора опубликовать пост в своем телеграм-канале.

– Вы до последнего рассчитывали на то, что останетесь в «Спартаке»?

– Да, такая мысль была в голове. Но то предложение, которое они сделали после окончания сезона... Руководство «Спартака» решило понизить меня на 30 процентов по сравнению с моим прошлым сезоном.

Я сказал, что у меня и так небольшой контракт, и получил ответ, что в таком случае они не видят меня в команде.

– Могло быть такое, что тренерский штаб хотел вас видеть в команде и был не согласен с решением руководства?

– Скажу так: тренерский штаб и руководство действуют в одном направлении, поэтому разделять их не стоит. Да, я общался с Алексеем Юрьевичем, но из этого ничего не вышло.

– Если смотреть на эту ситуацию постфактум, не жалеете о том, что все-таки не приняли то предложение от «Спартака» и сейчас остались без команды?

– Как сказал однажды Златан Ибрагимович: «Нужно знать себе цену». Тут комментарий излишен, – сказал нападающий Ансель Галимов .