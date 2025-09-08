  • Спортс
  Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»

Ансель Галимов обратился к болельщикам «Спартака».

34-летний форвард выступал за красно-белых в сезоне-2019/20 и с 2023 по 2025 год. В межсезонье клуб не продлил контракт с игроком. 

«Уважаемые болельщики. Сегодняшний вечер особенный для меня. Я хотел бы обратиться к вам от всего сердца. Именно благодаря вашей поддержке я отыграл за «Спартак» 184 матча.

Вы были рядом каждый раз: когда мы праздновали победы, переживали поражения и вместе шли вперед, несмотря ни на что. Вы дарили тепло, веру и надежду, даже когда казалось, что впереди трудные времена. Ваша поддержка сделала мои яркие моменты успеха незабываемыми, а трудности преодолимыми.

Спасибо каждому из вас, кто приходил на наши матчи, выкрикивал мою фамилию и верил в нашу команду, поддерживая ее, независимо от результата. Спасибо фанатам, которые создавали атмосферу на трибунах, заряжая нас энергией и помогая выигрывать самые важные матчи.

«Спартак» навсегда останется частью моей жизни. Каждый матч, каждая победа и поражение стали важной страницей моей биографии. Здесь я нашел друзей, настоящих товарищей по команде, научился побеждать и переживать неудачи достойно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и всем работникам клуба.

Хочется верить, что память о моих матчах, голах и победах останется в ваших сердцах. А песня «Татары» будет ассоциироваться со мной.

До встречи на арене, дорогие друзья. Спасибо за все. Я не говорю до свидания, я говорю до встречи и удачи нам всем», – написал Галимов в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Анселя Галимова
