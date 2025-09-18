  • Спортс
1

Тарасова о 40-летии Овечкина: «К 40 годам ты многое сделал. Тебя знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя, будь здоров!»

Татьяна Тарасова поздравила Александра Овечкина с 40-летием.

Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет. 

«Саша, поздравляю тебя с такой прекрасной датой. К 40 годам ты многое сделал. Ты человек, которого знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя. Смотреть, как ты играешь, одно удовольствие. Желаю тебе здоровья и играть столько, сколько здоровье позволит.

Желаю здоровья всей твоей прекрасной семье и потрясающих матчей! И всегда побед, которые даются нелегко. Будь здоров!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Даже в Африке знают, кто это». Как поздравляют Овечкина с юбилеем

Опубликовал: Александр Балабанов
