Тарасова о 40-летии Овечкина: «К 40 годам ты многое сделал. Тебя знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя, будь здоров!»

Татьяна Тарасова поздравила Александра Овечкина с 40-летием.

Капитану «Вашингтона » и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

«Саша, поздравляю тебя с такой прекрасной датой. К 40 годам ты многое сделал. Ты человек, которого знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя. Смотреть, как ты играешь, одно удовольствие. Желаю тебе здоровья и играть столько, сколько здоровье позволит.

Желаю здоровья всей твоей прекрасной семье и потрясающих матчей! И всегда побед, которые даются нелегко. Будь здоров!» – сказала заслуженный тренер СССР.

