Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»

Владислав Третьяк заранее поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

— 17 сентября исполняется 40 лет Овечкину.

— День рождения только завтра [в среду], но я Сашу уже поздравил. Овечкин отреагировал: «Спасибо, Владислав Александрович». Я и маму его поздравил тоже. Татьяна Николаевна мне восклицает: «Да завтра!» А я один день как‑то перепутал. Думал, что в Америке наоборот, минус сутки. Извинился. Но поговорил и с Сашей, и с мамой. 

Сказал Татьяне Николаевне, что хорошего мальчика они родили. Действительно, Александр Овечкин — порядочный парень. Это для меня очень важно, что он при жизни стал легендой. Редко кого называли так. Но ничего с этим не сделаешь, Овечкин в самом деле легендарен.

При этом Саша не зазнается, общается с детьми и с болельщиками. Никто о нем плохого слова не говорит. Это очень здорово. Это пример для других хоккеистов: смотрите на легендарного Овечкина, как надо относиться к жизни и к своей стране.

— Овечкин же этим летом к вам в офис приезжал.

— Да, он был в офисе, приезжал в фонд. Детишки из Новоспасского района, это 250 км от Ульяновска, хотели с ним сфотографироваться. Я позвонил Саше — он приехал, со всеми сфотографировался, всем уделил внимание. Дети до сих пор в таком радостном шоке, что не могут понять, как это случилось, — сказал президент ФХР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
