Ларионов о Выдренкове: «Рослый молодой парень, которому хочется верить. Начинает приобретать уверенность, но без ошибок, практики и поддержки – прогресс невозможен»

Игорь Ларионов оценил игру Ивана Выдренкова.

21-летний защитник СКА провел 4 матча в текущем сезоне и не набрал очков при полезности «минус 3» и среднем игровом времени 7:56.

– Вы удивили тем, что сыграли в семь защитников. Чем это вызвано?

– Мы и в предыдущий раз играли в семь. Выпал Грималди, мы могли выйти «12+6», как в НХЛ, но решили придерживаться своего.

У нас Ваня Выдренков, на мой взгляд, начинает приобретать нужную нам уверенность. Рослый молодой парень, которому хочется верить. Но без игровой практики, без ошибок, без поддержки тренеров и партнеров прогресс невозможен.

Пока мы хотим использовать его, чтобы не перегружать ребят постарше. Тот же Тревор Мерфи – видели, как он вступился за Поля, Матвея Полякова? Это приятно видеть.

Молодые ребята Никита Смирнов и Выдренков провели хорошие матчи, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
