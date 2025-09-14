Проспект «Вашингтона» Кристалл о межсезонье: «Я стал намного быстрее. Меня тестируют каждые 2 недели – результаты улучшаются»
Эндрю Кристалл из «Вашингтона» заявил, что стал быстрее в межсезонье.
20-летний вингер в прошлом сезоне набрал 173 (69+104) очка за 76 матчей в Западной хоккейной лиге (WHL) с учетом плей-офф.
«Я немного изменил тренировочную программу, чтобы добавить скорости и улучшить катание. Думаю, это очень помогло.
Я стал намного быстрее. Мы проводим тестирование каждые две недели, в том числе в спринтах на земле и на льду.
Когда видишь, что результаты улучшаются, это только добавляет уверенности», – сказал проспект «Вашингтона» Эндрю Кристалл.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
