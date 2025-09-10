«Торпедо» расторгло контракт с Щемеровым. Защитник перешел в клуб в июне
Защитник Александр Щемеров покидает «Торпедо».
Контракт между игроком и клубом расторгнут по соглашению сторон.
Игрок не провел ни одного официального матча в составе клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он подписал контракт с «Торпедо» 6 июня.
В минувшем чемпионате 28-летний защитник Александр Щемеров выступал в составе «Амура» и набрал 8 (4+4) очков в 33 матчах при полезности «минус 21».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
