«Торпедо» подписало контракт с Щемеровым на год. У защитника 4+4 в 33 матчах за «Амур»

«Торпедо» подписало контракт с Александром Щемеровым на один сезон.

28-летний защитник выступал в составе «Амура » в минувшем чемпионате.

На счету Щемерова 8 (4+4) очков и «минус 21» в 33 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

В КХЛ он также выступал за «Автомобилист».