«Торпедо» подписало контракт с Щемеровым на год. У защитника 4+4 в 33 матчах за «Амур»
«Торпедо» подписало контракт с Александром Щемеровым на один сезон.
28-летний защитник выступал в составе «Амура» в минувшем чемпионате.
На счету Щемерова 8 (4+4) очков и «минус 21» в 33 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
В КХЛ он также выступал за «Автомобилист».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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