Порядин о «Спартаке»: «По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем 2-й раунд плей-офф. Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно, а что нельзя»

Павел Порядин считает, что у «Спартака» есть потенциал пройти дальше 2-го раунда.

– Команда в нынешнем виде готова превзойти предыдущие результаты и пройти в плей-офф дальше второго раунда?

– Я считаю, что да. По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем второй раунд. Главное, чтобы я и другие ребята, кто остались с прошлого сезона, сделали выводы из прошлого чемпионата. И все у нас будет хорошо. У нас большая армия болельщиков, которые нас поддерживают. И ждут от нас еще более высоких результатов. В прошлом плей-офф мы показали, что это возможно.

Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно делать, а что нельзя.

– Какие выводы надо сделать?

– Хороший вопрос... Начнем с тренировочного процесса — надо в нем выкладываться и не допускать какие-то расхлябанные моменты. Если надо где-то выбросить шайбу и сыграть попроще, то играть попроще. Такие нюансы надо поправить, и тогда у нас очень хорошие шансы улучшить результаты.