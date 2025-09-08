Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»

Павел Порядин поделился мнением об изменениях «Спартака» в межсезонье.

«Думаю, что ребята в этом сезоне в голове сделали работу над ошибками.

Мы разобрали и будем понимать, как нужно играть, чтобы не ошибаться, то есть исключить глупые ошибки. Мы не так активно играли в обороне. Я надеюсь, это мы исправим.

Костяк команды остался, были точечные усиления, и теперь нам надо больше разбирать тактические моменты игры», – сказал форвард «Спартака » Павел Порядин .

Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»