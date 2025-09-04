Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
Клуб ранее выменял игрока у «Локомотива».
– Переход вызвал только положительные эмоции, безусловно, это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ.
– Первое впечатление от команды и раздевалки? Общался с главным тренером?
– Впечатления отличные, видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая. Лично знал только Кирилла Слепца и Романа Абросимова.
С тренерским штабом пока только познакомились, времени до начала регулярки нет, по ходу дела познакомимся поближе уже.
– Что знаешь про Хабаровск?
– Знаю, что в Хабаровске очень красивая природа. Когда уже было понятно, что я перейду в «Амур», немного погуглил. Знаю, что в свое время были экспедиции на Дальний Восток, и одним из первопроходцев был Ерофей Хабаров, а еще на пятитысячной купюре изображен Хабаровск.
Когда приезжали с молодежной командой, мы жили по московскому времени, не было особо времени прогуляться. Будет время, пойду изучать город, – сказал защитник «Амура» Рауль Акмальдинов.