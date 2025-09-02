Спронг о развитии хоккея в Нидерландах: «Оно протекает не очень хорошо. У нас футбольная страна, хорошо развито плавание. Надеюсь, мой пример поможет привлечь аудиторию»
Дэниэл Спронг надеется, что поможет развитию хоккея в Нидерландах.
28-летний форвард, в межсезонье ставший игроком ЦСКА, родился в Амстердаме и имеет два гражданства – нидерландское и канадское. Ранее он выступал за клубы НХЛ.
«Развитие нидерландского хоккея протекает сейчас не очень хорошо. У нас все же футбольная страна, хорошо развито плавание.
Надеюсь, что хоккей будет развиваться, а мой пример поможет привлечь аудиторию и молодое поколение. Надеюсь, что мы скоро увидим хорошее поколение нидерландских игроков», – сказал Спронг.
Отметим, что сборная Нидерландов занимает 30-е место в рейтинге ИИХФ.
