Спронг о развитии хоккея в Нидерландах: «Оно протекает не очень хорошо. У нас футбольная страна, хорошо развито плавание. Надеюсь, мой пример поможет привлечь аудиторию»

Дэниэл Спронг надеется, что поможет развитию хоккея в Нидерландах.

28-летний форвард, в межсезонье ставший игроком ЦСКА , родился в Амстердаме и имеет два гражданства – нидерландское и канадское. Ранее он выступал за клубы НХЛ.

«Развитие нидерландского хоккея протекает сейчас не очень хорошо. У нас все же футбольная страна, хорошо развито плавание.

Надеюсь, что хоккей будет развиваться, а мой пример поможет привлечь аудиторию и молодое поколение. Надеюсь, что мы скоро увидим хорошее поколение нидерландских игроков», – сказал Спронг .

Отметим, что сборная Нидерландов занимает 30-е место в рейтинге ИИХФ.