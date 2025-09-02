Корешков о «Металлурге»: «Жду эффектного сезона в нашем стиле на границе веков. Тогда именно «Магнитка» сохранила все лучшие качества и традиции отечественного хоккея»

– Чего не хватило «Металлургу» для победы на домашнем Мемориале Ромазана?

– Наверное, времени. «Металлург» летом провел мощную селекцию. Но для того, чтобы встроить таких тонких мастеров и игровиков, как Толчинский или Ткачев, чтобы нащупать оптимальный состав, нужно время. Если не месяцы, то недели.

У нынешней команды очень мощный потенциал, созданы все кадровые возможности, чтобы показывать, атакующий, современный хоккей. Жду от «Металлурга» эффектного сезона в нашем стиле на границы веков, когда именно «Магнитка» своими красивыми победами сохранила все лучшие качества и традиции отечественного хоккея.

Зато Мемориал выиграла вторая команда города – «Магнитка», которая совсем недавно начала выступать в ВХЛ и уже добилась такого результата. Это говорит о качественной работе всей системы и каждого винтика, – сказал двукратный чемпион России и победитель Евролиги в составе магнитогорского клуба.