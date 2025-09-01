Михаил Воробьев о Миллере: «Приятно, что СКА поддерживают такие высокие люди. Что «Газпром» рядом всегда, помогает. Это добавляет еще больше ответственности за результат»

Михаил Воробьев высказался о презентации СКА перед сезоном.

30 августа состоялась презентация клуба перед началом сезона-2025/26.

– Для вас это не первая презентация в СКА. Чем нынешняя отличается от предыдущих?

– Отличий немного. Все проходит в том же месте. Команда только обновляется, добавляются новые игроки. А в целом все так же проходит на высшем уровне.

– Эти презентации добавляют эмоций перед стартом сезона?

– Да. Начинаешь чувствовать какую-то ответственность перед началом сезона. Такая отправная точка.

Понимаешь, что уже сезон вот-вот начнется.

– Взбодрила ли вас яркая речь Алексея Миллера?

– Конечно. Очень приятно, что нас поддерживают такие высокие люди. Что «Газпром» рядом всегда и нам помогает.

Это добавляет еще больше ответственности за результат и заставляет нас идти только вперед, – сказал форвард СКА Михаил Воробьев.

Алексей Миллер: «На СКА давят журналисты, эксперты и болельщики. «Газпром» всегда работает под высоким давлением, а в итоге дает тепло и уют в дома россиян»