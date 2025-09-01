Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»

Михаил Воробьев высказался о подготовке СКА к новому сезону.

– Заканчивается предсезонка. Как вы ее оцените? Что интересного появилось при Игоре Ларионове?

– У каждого тренера свои специфики работы.

Предсезонка всегда тяжелая. Но еще есть что подкорректировать и улучшить.

– Как оцените свое личное физическое состояние и готовность команды? Набрали ли уже кондиции?

– Да, мы уже близки к стопроцентной готовности. Я думаю, к началу сезона уже будем в полном порядке, – сказал форвард СКА Михаил Воробьев.