Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»
Михаил Воробьев высказался о подготовке СКА к новому сезону.
– Заканчивается предсезонка. Как вы ее оцените? Что интересного появилось при Игоре Ларионове?
– У каждого тренера свои специфики работы.
Предсезонка всегда тяжелая. Но еще есть что подкорректировать и улучшить.
– Как оцените свое личное физическое состояние и готовность команды? Набрали ли уже кондиции?
– Да, мы уже близки к стопроцентной готовности. Я думаю, к началу сезона уже будем в полном порядке, – сказал форвард СКА Михаил Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
