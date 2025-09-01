Ружичка о «Спартаке»: «Команда стала сильнее. Цель – всегда побеждать и превзойти результат прошлого сезона»

Адам Ружичка заявил, что «Спартак» стал сильнее в это межсезонье.

Ранее словацкий нападающий продлил контракт с красно-белыми на два года.

«Честно говоря, мне кажется, что наша команда стала сильнее. Что касается ответственности, которая лежит на мне, то она была высокой и в прошлом сезоне, и я стал лучшим снайпером команды. Эта ответственность есть всегда. Но я убежден, что с каждым сезоном ты должен прибавлять и становиться еще лучше.

Я намерен добиться более высоких результатов по сравнению с прошлым сезоном. Нет такого, что я беру на себя слишком большую ответственность. Буду лишь отдаваться своей работе на все 100 процентов. Для меня командный успех превыше всего.

Цель – всегда побеждать. Наше внимание должно быть сконцентрировано на том, чтобы побеждать в каждом матче. Неважно, что это за матч – регулярного чемпионата или плей-офф. Мы должны выигрывать в каждой встрече.

Никогда не знаешь, чего ожидать в плей-офф, но мы будем стараться пробиться как можно дальше и превзойти результат прошлого сезона», – сказал форвард «Спартака » Адам Ружичка .

