Барабанов о Кубке Гагарина: «Рад, что «Локомотив» выиграл – болел за них, это закономерная победа. Клуб заслуживал этого уже долгое время»

Александр Барабанов высказался о победе «Локомотива» в финале плей-офф.

Клуб из Ярославля обыграл «Трактор » в финале Кубка Гагарина.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из плей-офф, проиграв «Динамо » во втором раунде.

– Спустя несколько месяцев у вас есть ответ на вопрос – что произошло с командой в серии плей-офф с московским «Динамо»?

– Думаю, они нас не сильно, но переиграли в тактическом плане, перестроились, а мы – нет. Если посмотреть матчи, то в третьей игре серии «Динамо» было сильнее, а в четвертом – мы, но проиграли.

Следующий матч в Москве мы тоже отыграли хорошо. Не знаю, может быть, где-то фортуна была не на нашей стороне, где-то чуть-чуть недоработали.

– Есть такое выражение: «Команда испугалась победить». Со стороны казалось, что именно это произошло с «Ак Барсом» при 2-0 в серии.

– Не думаю. А чего нам бояться-то? Все ребята в команде опытные.

– После вылета следили за играми плей-офф?

– Честно, не скажу, что детально следил за матчами. Рад, что победил «Локомотив » – болел за них, и это закономерная победа. В том году у них был финал, но чуть-чуть не хватило, теперь они все доказали.

Клуб заслуживал победы в Кубке Гагарина уже долгое время, какую команду они там построили, – сказал нападающий «Ак Барса » Александр Барабанов .