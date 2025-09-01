  • Спортс
  • Врач «Сибири» о молодых хоккеистах: «Пофигисты. Раньше игроки постарше их воспитывали, а теперь нельзя обижать – будет дедовщина. Пошла жалость, это неправильно»
Врач «Сибири» о молодых хоккеистах: «Пофигисты. Раньше игроки постарше их воспитывали, а теперь нельзя обижать – будет дедовщина. Пошла жалость, это неправильно»

Врач «Сибири» назвал нынешних молодых хоккеистов пофигистами.

– Расскажите, в чем отличие молодых и возрастных хоккеистов в плане подхода?

– Очень большие различия. Опытный игрок понимает, что если он не будет делать требуемую работу, то он покинет хоккей, и все. Он постоянно держит себя в форме, у него правильный режим, он хорошо питается. А современная молодежь – пофигисты. Опаздывают и так далее.

На самом деле, раньше этим воспитанием занимались игроки постарше, а сейчас это стало неправильно, нельзя их (молодых – Спортс) обижать, а то будет дедовщина. К ним пошла какая-то жалость, я считаю, что это неправильно. С ними надо быть строже, где-то заставлять что-то.

Кстати, такие игроки были: талантливые, мастеровитые, которые должны были вырасти в топовых хоккеистов. Но в итоге просто пропали из-за разгильдяйства, непонимания и лени.

– Высказывания в духе «сейчас вырастает более профессиональное поколение» – миф?

– Я считаю, что лучше за собой следят взрослые игроки, которые приходят к пониманию, что это нужно. Молодежь с этого не начинает, это точно не так, – сказал Сергей Шигаев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
