Плющев о КХЛ: «Восток будет доминировать в этом сезоне, думаю. Не могу сказать, что есть явные лидеры, команды серьезно подравнялись»

Владимир Плющев заявил, что клубы Восточной конференции будут доминировать в КХЛ.

«В общем-то, не думаю, что в этом сезоне будут экстремальные или экстравагантные ситуации в чемпионате. Команды подравнялись, и подравнялись достаточно серьезно. Сказать, что есть явные лидеры, я не скажу.

Яркие тренеры? Тоже не скажу. Поэтому каких-то сенсаций от нового сезона не жду. Думаю, те восьмерки, которые есть в конференциях, будут такими же, за исключением, возможно, восьмого-седьмого мест.

Однако Восток будет доминировать, я думаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.