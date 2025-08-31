Плющев о КХЛ: «Восток будет доминировать в этом сезоне, думаю. Не могу сказать, что есть явные лидеры, команды серьезно подравнялись»
Владимир Плющев заявил, что клубы Восточной конференции будут доминировать в КХЛ.
«В общем-то, не думаю, что в этом сезоне будут экстремальные или экстравагантные ситуации в чемпионате. Команды подравнялись, и подравнялись достаточно серьезно. Сказать, что есть явные лидеры, я не скажу.
Яркие тренеры? Тоже не скажу. Поэтому каких-то сенсаций от нового сезона не жду. Думаю, те восьмерки, которые есть в конференциях, будут такими же, за исключением, возможно, восьмого-седьмого мест.
Однако Восток будет доминировать, я думаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
