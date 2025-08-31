Президент «Локомотива»: «К драфту относимся крайне отрицательно. Какой смысл мне воспитывать хоккеистов для своих конкурентов?»
Президент «Локомотива» рассказал о своем отношении к драфту.
Ранее появилась информация, что КХЛ планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами.
– Как относитесь к драфту?
– Вы знаете ответ. Мы относимся крайне отрицательно. Руководство хоккея должно искать пути в созидательной деятельности. Нужно, чтобы клуб воспитывал как можно больше подготовленных ребят.
В чем смысл распределять игроков? Какой смысл мне воспитывать хоккеистов для своих конкурентов? – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
