  • Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»

Алексей Дементьев прокомментировал отстранение Игоря Григоренко за допинг.

Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.

«У меня в принципе очень много вопросов к этой организации, WADA, которая, на мой взгляд, предвзято относится к россиянам и к российским спортсменам в частности. Потому что стольких проверок, сколько проходят российские спортсмены, нет ни у кого в мире вообще. Стольких запретов и наложенных ограничений нет ни у одной страны.

Этим правилам очень сложно следовать и практически невозможно исполнить без нарушений. Не исполняя их, спортсмен может подвергнуться дисквалификации на определенный срок. Но суть в том, что если исполнять все их предписания, практически не будет времени для тренировочного процесса.

Относительно ситуации с Игорем Григоренко, мне сложно прогнозировать, какие решения могут быть приняты. Но по факту, что может нас сдержать сказать им «до свидания» на текущий момент и не исполнять их предписания? Посмотрите на ситуацию с Иваном Федотовым в ЦСКА: она вырвалась на новый уровень и команда уже подписывает иностранных хоккеистов. Так что я думаю, может быть, стоит показать свои зубы», – сказал Дементьев.

Источник: «РБ Спорт»
