Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»
Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина самым крутым хоккеистом в мире.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал послом «Интервидения» – наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.
«Лучше у Александра спросить, устал ли он от внимания. У него сейчас не просто минута, а время славы. Да, это непросто, но он достойно проходит через это. Понимает, какой пример должен демонстрировать перед молодежью.
Тем более осталось не так долго – скоро новый сезон, надо будет в очередной раз доказывать, что он самый крутой хоккеист в мире.
Саша все делает правильно. У меня чувство зависти атрофировалось лет в 17, я просто очень рад за своего более молодого коллегу», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
