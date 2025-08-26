Дюбуа о прошлом сезоне: «Переход в «Вашингтон» стал подарком, тренеры и партнеры верили в меня. Все, что я мог – вернуть им уверенность в моей игре»

Пьер-Люк Дюбуа оценил свой прошлогодний переход в «Вашингтон».

Канадский центрфорвард набрал 66 (20+46) очков за 82 игры в минувшей регулярке. Это его лучший показатель за всю карьеру в НХЛ (восемь сезонов).

«В НХЛ все не так просто. Я играл за несколько команд и у разных тренеров – иногда возможности в разных командах отличаются друг от друга, поэтому результаты могут быть разными.

В хоккее есть много вещей, которые невозможно контролировать. Это может расстраивать, но нужно продолжать усердно работать.

Для меня переход в «Вашингтон » и эта возможность стали настоящим подарком. Тренеры и партнеры верили в меня, и все, что я мог сделать – вернуть им уверенность в моей игре», – сказал нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа .

