  • Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»
Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»

Кирилл Марченко отреагировал на включение в топ-25 молодых игроков НХЛ.

Ранее форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко был включен в список 25 лучших игроков НХЛ, родившихся после 2000 года. 

– Вы вошли в топ‑25 лучших молодых игроков. Насколько ценно?

– Только от вас услышал. Обычно стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти.

– Как проходит подготовка к сезону?

– Супер. Готовимся вместе с Михаилом [Сергачевым]. Все лето тренировались. В сезоне будет видно. По‑моему, классно, – сказал форвард «Коламбуса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
