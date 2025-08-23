Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»

Кирилл Марченко отреагировал на включение в топ-25 молодых игроков НХЛ.

Сегодня в Москве прошел фестиваль летательных аппаратов «Летфест». Команды соревновались в запуске самодельных летательных аппаратов с 6-метровой рампы в воду. Победила команда «Сектор 98» (капитан – Михаил Сергачев ).

Ранее форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко был включен в список 25 лучших игроков НХЛ, родившихся после 2000 года.

– Мы готовились к мероприятию месяц (улыбается). Проектировали наш летательный аппарат, собирались много раз, на тренировках отрабатывали. Будет весело. Надеюсь, он единственный полетит.

Я бы с радостью прыгнул [в реку], но не пускают. У нас есть специальные люди‑пловцы, но я не пловец, я хоккеист. Я же камнем ко дну пойду сразу, меня достать не смогут.

– Вы вошли в топ‑25 лучших молодых игроков. Насколько ценно?

– Только от вас услышал. Обычно стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти.

– Как проходит подготовка к сезону?

– Супер. Готовимся вместе с Михаилом [Сергачевым]. Все лето тренировались. В сезоне будет видно. По‑моему, классно, – сказал форвард «Коламбуса ».

Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)