Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ.
Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.
В минувшем сезоне Мэттью Ткачак стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды»
Американец играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей.
«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачак перенес операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона.
Сроки неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», – написал Паньотта.
