4

Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)

Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. 

В минувшем сезоне Мэттью Ткачак стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды»

Американец играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей. 

«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачак перенес операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона.

Сроки неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», – написал Паньотта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
logoМэттью Ткачак
logoФлорида
травмы
logoНХЛ
Дэвид Паньотта
