Мэр Набережных Челнов о Зарипове: «У нас есть интересный проект. Собираемся начать строительство нового ледового дворца. Хотим, чтобы больше детей занимались фигурным катанием, хоккеем»

Данис Зарипов примет участие в проекте строительства нового ледового дворца.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что в городе появится новый ледовый дворец.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов принимает участие в проекте.

«С Данисом Зариповым у нас есть интересный и нужный проект. Собираемся при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова начать строительство нового крытого ледового дворца в микрорайоне Замелекесье.

Нам не хватает искусственного льда, хотим, чтобы больше детей занимались фигурным катанием, хоккеем», – сказал Магдеев.

Зарипов добавил, что уже есть подтверждение на ремонт старого ледового дворца в поселке ЗЯБ, который находится в нерабочем состоянии. В 2026 году его намерены отремонтировать.

«Будет еще одна площадка для развития и роста детей», – отметил Зарипов.

В Татарстане планируют потратить 7-8 млрд рублей на 12 ледовых арен. Раис Минниханов хочет, чтобы к 2030 году дворцы были в каждом районе республики («Бизнес Online»)