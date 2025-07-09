«Питтсбург» подписал контракт новичка с 11-м номером драфта Кинделом. Форвард набрал 114 очков в 76 играх в сезоне WHL с учетом плей-офф
«Питтсбург» подписал контракт новичка с 11-м номером драфта Бенжамином Кинделом.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 сезона.
«Пингвинс» выбрали канадского нападающего под общим 11-м номером на драфте НХЛ-2025.
В минувшем сезоне он выступал в Западной хоккейной лиге за «Калгари Хитмен», набрав 99 (35+64) очков в 65 играх в регулярном чемпионате при полезности «+39».
В плей-офф в активе игрока 15 (8+7) баллов в 11 играх. Также он выиграл ЮЧМ-2025, набрав 7 (1+6) очков в 5 играх за сборную Канады U18.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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