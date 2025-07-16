Черкас о российских вратарях в Северной Америке: «Спрос на них не уменьшается – сужу по отъездам 17-летних ребят за рубеж. Интерес не закончился»

Сергей Черкас высказался о популярности российских вратарей в Северной Америке.

– На ваш взгляд, сейчас российская вратарская линия является лучшей в мире?

– Мне кажется, наши вратари достойно представляют Россию. Во всяком случае спрос на них не уменьшается.

Я даже сужу по тем отъездам ребят 17-летних, которые уезжают за рубеж. Интерес к вратарям не закончился, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Егоров – 4-й, Андреянов – 6-й, Набоков – 11-й, Медведев – 15-й, Фролов – 16-й, Заврагин – 17-й

17-летний вратарь системы «Салавата» Бондарев (196 см, 130 кг) перешел в «Ошаву» из лиги Онтарио. Он провел 9 матчей за «Толпар» в МХЛ в прошлом сезоне

17-летний вратарь МХК «Молот» Шурыгин (193 см, 91 кг) перешел в «Сагино» из лиги Онтарио. Он провел 44 матча в МХЛ в прошлом сезоне