Вячеслав Быков: «Интересно понаблюдать за работой Ларионова в СКА. Успех и результат зависит от слаженной работы всех структур клуба»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова в СКА.

В это межсезонье петербургский клуб возглавил Игорь Ларионов, сменивший Романа Ротенберга.

«Будет интересно наблюдать за работой Игоря Ларионова в СКА .

Успех и результат зависит от слаженной работы всех структур клуба вместе с тренерским штабом и игроками команды.

Конечно, многое будет зависеть и от большой поддержки своих болельщиков, как они будут болеть за команду», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков .