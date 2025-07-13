Вячеслав Быков: «Интересно понаблюдать за работой Ларионова в СКА. Успех и результат зависит от слаженной работы всех структур клуба»
Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова в СКА.
В это межсезонье петербургский клуб возглавил Игорь Ларионов, сменивший Романа Ротенберга.
«Будет интересно наблюдать за работой Игоря Ларионова в СКА.
Успех и результат зависит от слаженной работы всех структур клуба вместе с тренерским штабом и игроками команды.
Конечно, многое будет зависеть и от большой поддержки своих болельщиков, как они будут болеть за команду», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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